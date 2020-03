C. Ronaldo về Bernabeu xem El Clasico

Không phải thi đấu vì trận Juventus vs Inter hoãn do Covid-19, siêu sao C. Ronaldo trở lại Tây Ban Nha cổ vũ đồng đội cũ Real thi đấu với kình địch Barca tối 1/3.