C. Ronaldo và Messi trong mắt đồng đội cũ

Cựu hậu vệ Gabriel Heinze đồng hành với C. Ronaldo trong những ngày đầu siêu sao Bồ Đào Nha khoác áo MU và chơi bóng cùng Messi trong tuyển Argentina cũng như trong màu áo Newll's Old Boys khi Messi còn là một cậu nhóc. Heinze đều đánh giá cao cả hai đàn em: "Nếu phải chọn một người, tôi sẽ chọn Ronaldo. Tôi không nghĩ ai đó giỏi hơn Cristiano, cậu ấy chắc chỉ sau Chúa", HLV Velez Sarsfield phát biểu năm 2008. Tuy nhiên vào năm 2016, Heinze ca ngợi Messi: 'Leo thật phi thường. Trong bóng đá cậu ấy không đến từ hành tinh này. Là một người đàn ông, cậu ấy có một cuộc sống bình yên đáng ngưỡng mộ". Tuy nhiên, Heinze vẫn giữ nguyên ý kiến C. Ronaldo giỏi hơn Messi.