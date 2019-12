C. Ronaldo và con gái chu môi hôn nhau 0 Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của siêu sao Juventus, C. Ronaldo, và công chúa nhỏ Alana Martina thu hút hơn 23 triệu lượt 'like' chỉ sau một ngày

C. Ronaldo và con gái chu môi hôn nhau

Trên trang cá nhân hôm 10/12, C. Ronaldo chia sẻ video chu môi hôn cô nhóc vừa đón sinh nhật hai tuổi vào giữa tháng 11. "Sao mà không yêu công chúa ngọt ngào này được chứ", C. Ronaldo viết chú thích. Video tình cảm của hai bố con thu hút lượng người xem đột biến, gấp 4 lần so với các bức ảnh, video thông thường của chân sút 34 tuổi.

"Đáng yêu quá", "ngọt ngào" hay "Tất cả những gì tôi thấy trong này chỉ là tình yêu thôi" là những bình luận xuýt xoa của fan.

Ngoài Alana Martina - kết quả tình yêu với bạn gái Georgina Rodriguez, C. Ronaldo còn có cặp song sinh Eva và Mateo cùng con trai đầu lòng Cristiano Jr. Cả ba đều là những em bé chào đời theo phương pháp mang thai hộ.

Georgina Rodriguez đưa các con đi chơi hôm cuối tuần. Ảnh: Instagram.

Người đẹp Georgina Rodriguez cũng chia sẻ ảnh chụp và video đi chơi cùng ba con là Alana Martina, Mateo và Eva. Bạn gái siêu sao Bồ Đào Nha chia sẻ: "Một ngày chủ nhật siêu vui. Ở cùng với chúng, mọi kế hoạch đều hoàn hảo".

Tối 11/12, trong lượt cuối bảng D Champions League với Bayern Leverkusen, C. Ronaldo mở tỷ số phút 75 trước khi Higuain ấn định chiến thắng 2-0 cho Juventus. Đội bóng Serie A kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng cùng 16 điểm, xếp sau là Atletico Madrid kém 6 điểm. Bayern Leverkusen xếp thứ ba trên Lokomotiv Moscow. Juventus và Atletico Madrid vào vòng 16 đội.

Hoàng Trang