C. Ronaldo tự cách ly ở quê nhà 0 Siêu sao Juventus, C. Ronaldo, tự cách ly trong biệt thự nhìn ra biển ở Funchal, quê nhà Madeira Bồ Đào Nha sau khi đồng đội Daniele Rugani bị nhiễm nCoV.

C. Ronaldo và các đồng đội phải cách ly sau khi trung vệ Rugani bị nhiễm nCoV. Ảnh: Reuters.

C. Ronaldo cùng cả gia đình bay về Madeira thăm mẹ bằng chuyên cơ riêng sáng sớm 9/3, hai ngày trước khi Rugani có kết quả dương tính với nCoV. Theo kế hoạch, CR7 sẽ về Italy vào ngày 12/3 nhưng CLB Juventus xác nhận tiền đạo Bồ Đào Nha sẽ ở lại quê nhà và không trở lại Italy thời điểm này. "Cristiano Ronaldo không tập cùng toàn đội và vẫn ở Madeira chờ xem các tiến triển của sức khỏe hiện tại", thông báo của CLB thành Turin có đoạn. Chưa rõ C. Ronaldo sẽ ở lại Madeira bao lâu trong khi giải Serie A bị hoãn tới 3/4 vì Covid-19.

Trên trang cá nhân, bạn gái siêu sao 35 tuổi hé lộ hai bức ảnh về biệt thự 7 tầng nhìn ra biển, có hồ bơi trên mái được cho là nơi C. Ronaldo tự cách ly. Môt bức ảnh chụp cậu nhóc Cristiano Jr đứng trên sân thượng nhìn ra biển. Bức ảnh khác chụp cô con gái út Alana Martina đứng trên sofa bên cửa sổ hướng ra biển Atlantic. "Sau khi bị mẹ mắng, cô nàng trừng phạt mẹ bằng vẻ mặt của một cô búp bê giận dỗi", người đẹp Georgina Rodriguez viết.

Bạn gái C. Ronaldo chia sẻ hình ảnh về biệt thự bên bờ biển được cho là nơi anh tự cách ly. Ảnh: Instagram.

The Sun cho biết, chân sút Juventus được cho là sẽ ở hai phòng trên cùng của tòa nhà ở Funchal. Mẹ anh - bà Dolores hiện ở bệnh viện sau khi bị đột quỵ tuần trước - và anh trai Hugo ở các tầng dưới. Giới truyền thông Madeira cho biết, C. Ronaldo đã ra ngoài đi dạo trước khi đồng đội được xác định nhiễm nCoV. Hôm 10/3, siêu sao Bồ Đào Nha cùng gia đình đi chơi ở vườn bách thảo Madeira. Một ngày trước đó, CR7 cũng tới thăm mẹ ở bệnh viện nhưng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và khẩu trang trước khi bà được chuyển sang một bệnh viện tư. Hôm 11/3, chị gái Katia của C. Ronaldo đăng ảnh chụp 4 anh chị em nhưng không tiết lộ nơi chụp ảnh.

Tối 11/3, CLB Juventus xác nhận trung vệ Daniele Rugani dương tính nCoV. Đội bóng cho biết sẽ tiến hành các biện pháp cách ly Rugani và những người tiếp xúc với anh. Trước đó. C. Ronaldo xuất hiện trong bức ảnh cùng trung vệ 25 tuổi và các đồng đội mừng chiến thắng 2-0 trước Inter Milan trong phòng thay đồ. Rugani ngồi ghế dự bị không ra sân trong trận đấu tối 8/3. Ngay sau thông báo của "Bà đầm già", CLB Inter Milan cũng ngừng mọi hoạt động của đội bóng.

C. Ronaldo bên hai chị gái và anh trai tại Madeira. Ảnh: KatiaInstagram.

Trung vệ người Italy là cầu thủ chuyên nghiệp thứ hai nhiễm nCov, người trước đó là hậu vệ Timo Hubers của Hannover 96 (giải hạng 2 Đức) cũng đang bị cách ly. "Các bạn chắc đã đọc tin và đó là lý do tôi muốn trấn an những người đang lo lắng cho tôi rằng tôi ổn. Tôi khuyên mọi người nên tuân thủ các quy định bởi con virus này không trừ một ai. Hãy làm điều đó cho chúng ta, cho những người thân yêu và cho tất cả những người xung quanh mình", Rugani viết trên trang cá nhân sau khi có kết quả dương tính nCoV.

Hoàng Trang (Theo The Sun)