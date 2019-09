C. Ronaldo tìm ân nhân cho bánh lúc nhỏ 0 Khi còn học ở học viện bóng đá Sporting Lisbon, CR7 và các bạn hay đói nên thường được người phụ nữ có tên Edna và hai cô gái khác cho burger.

Cristiano Ronaldo khi còn học bóng đá ở học viện Sporting Lisbon. Ảnh: Mirror.

Trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan, siêu sao Juventus nhớ lại khi còn ở học viện Sporting Lisbon, anh và các bạn thường tới cửa sau nhà hàng McDonald gần SVĐ để xin đồ ăn và được Edna cùng "hai cô gái khác" đối đãi tử tế. Sau này khi trở nên nổi tiếng, C. Ronaldo biết cửa hàng thức ăn nhanh nói trên đã đóng cửa. Chân sút 34 tuổi hy vọng thông qua buổi phỏng vấn sẽ tìm được ân nhân. Chân sút Juventus hứa sẽ mời ba người tới Turin hoặc Lisbon ăn tối vì muốn đền đáp.

Hôm 19/9, The Sun đưa tin, một phụ nữ có tên Paula Leca tiết lộ cô là một trong ba người C. Ronaldo đã nói tới. "Chúng sẽ xuất hiện trước cửa hàng và khi nào có bánh mỳ kẹp thừa lại, quản lý cho phép chúng tôi đưa cho lũ trẻ. Một trong những cậu bé là Cristiano Ronaldo, cậu ấy trông có vẻ nhút nhát nhất", Paula Leca chia sẻ trên đài Renascenca.

Bà mẹ hai con Paula Leca tự xưng là một trong ba phụ nữ được C. Ronaldo nhắc tới trong buổi phỏng vấn với MC Piers Morgan. Ảnh: Sun.

"Chuyện nảy xảy ra hầu hết mỗi tối. Nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Tôi đã kể với con trai nhưng nó nghĩ tôi bịa bởi thằng bé không tin mẹ nó từng đưa hamburger cho Ronaldo. Chồng tôi cũng biết chuyện này bởi thỉnh thoảng đến đón tôi anh nhìn thấy cậu ấy. Thật hài hước khi nhắc lại chuyện đã xảy ra quá lâu. Điều đó chứng tỏ cậu ấy khiêm tốn, ít nhất bây giờ mọi người biết tôi không nói dối. Nếu cậu ấy mời đi ăn tối, tôi chắc chắn sẽ nhận lời. Đầu tiên tôi sẽ nói lời cảm ơn bởi nhờ bữa ăn mà chúng tôi có thời gian ôn lại chuyện cũ", người phụ nữ hai con chia sẻ.

"Tôi đang nghĩ về những điều bất ngờ của cuộc sống. Tôi từng không tin luật nhân quả tồn tại nhưng giờ có lẽ tôi bắt đầu phải tin thôi", Paula Leca thổ lộ trên Facebook. Một người bạn bình luận: "Ở hiền gặp lành".

Siêu sao Juventus dành một giờ trải lòng với MC Piers Morgan hôm 12/5 trong buổi giới thiệu dòng nước hoa mới của CR7 tại Turin. Ảnh: Sun.

Những tiết lộ về ngày bé của C. Ronaldo nằm trong buổi phỏng vấn được coi là chân thành và cởi mở nhất từ trước tới nay của anh với MC kỳ cựu nước Anh Piers Morgan. Trước đó, trong một giờ trò chuyện với nhà báo 54 tuổi, C.Ronaldo rớt nước mắt khi nhắc về người bố quá cố, so sánh chuyện phòng the với việc ghi bàn, bê bối với cô nàng Cathryn Mayorga, chuyện suýt gia nhập Arsenal hay khoe có gần 20 xe sang trong garage.

Hoàng Trang (Theo The Sun)