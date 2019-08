C. Ronaldo thêm bạn gái vào di chúc 0 Siêu sao Bồ Đào Nha C. Ronaldo điền tên Georgina Rodriguez vào danh sách những người nhận thừa kế trong trường hợp anh qua đời.

C. Ronaldo và người yêu có một con gái chung.

Theo nguồn tin từ Bồ Đào Nha, C. Ronaldo gặp các luật sư của anh tại phòng khách sạn Pestana CR7 để thay đổi một số chi tiết trong di chúc. Theo đó, Georgina Rodriguez được bổ sung vào danh sách người được chia tài sản khi CR7 qua đời. C. Ronaldo vẫn trao quyền quản lý toàn bộ tiền của anh cho mẹ là bà Dolores Aveiro trong trường hợp anh mất.

"Cristiano Ronaldo khẳng định rõ ràng rằng Georgina Rodriguez là người phụ nữ của cuộc đời anh. Giữa những tin đồn về việc người mẫu mang thai lần hai, cầu thủ người Bồ Đào Nha tới Lisbon để thêm tên bạn gái vào di chúc", tờ ABC bình luận.

Theo tờ AS, tài sản 300 triệu euro của siêu sao Juventus tiếp tục tăng nhanh nhờ nguồn thu nhập "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo, lương thưởng. "Vì thế, C. Ronaldo lo lắng về việc quản lý số tiền lớn nếu anh gặp rủi ro. Đây là lý do anh lo xa, sớm thảo ra di chúc nhờ sự tư vấn của các luật sư", AS viết.

Mới đây, đại gia đình C. Ronaldo đón tin vui khi chị gái của anh là Katia hạ sinh một bé gái tên Valentina. Nhiều fan cũng tò mò về việc CR7 có điền tên cháu gái vào danh sách nhận thừa kế trong lần sửa di chúc này hay không. Tờ ABC không xác nhận thông tin này.

Lần gần nhất C. Ronaldo thay đổi di chúc là năm 2017. Cũng trong năm này, anh bắt đầu có quan hệ tình cảm với Georgina Rodriguez. Hai người có với nhau một con gái đầu lòng Alana Martina. Năm ngoái, có nhiều thông tin cho rằng Georgina Rodriguez và mẹ C. Ronaldo mâu thuẫn nặng nề bởi những khác biệt trong cách sống.

Thế Ngọc (Theo AS)