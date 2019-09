C. Ronaldo: 'Sex với Georgina tuyệt hơn ghi bàn đẹp nhất' 0 Siêu sao C. Ronaldo cười lớn khi so sánh chuyện giường chiếu với bạn gái Georgina Rodriguez và siêu phẩm tung lưới Buffon tháng 4/2018.

C. Ronaldo và Georgina Rodriguez trải qua một mùa hè nóng bỏng bên nhau, không ngại ngần khoe những khoảnh khắc lãng mạn trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn với MC Piers Morgan hôm 12/9, chân sút 34 tuổi khẳng định pha làm bàn "xe đạp chổng ngược" vào lưới Juventus - đội bóng hiện tại của anh - ở tứ kết lượt đi Champions League năm 2018 là đẹp nhất trong sự nghiệp. Siêu phẩm của C. Ronaldo khiến cả thế giới ngả mũ, ngay cả đối thủ cũng phải thán phục.

"Tôi đã cố gắng ghi bàn kiểu như vậy trong nhiều năm. Sau khi thực hiện thành công, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có một pha xe đạp chổng ngược, thật là một cú nhảy tuyệt hảo. Cách mà tôi đánh bại Buffon, sút tung lưới Juventus ở Champions League, đó là một bàn thắng đẹp. Khi mọi người trong sân vỗ tay, tôi rất ngạc nhiên vì chưa từng có chuyện này xảy ra trong đời. Thực sự đó là khoảnh khắc không thể tin được", C. Ronaldo kể lại.

Pha làm bàn đẳng cấp của CR7 trong trận thắng 3-0 trước Juventus tháng 4/2018. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, danh thủ điển trai cũng cho biết, niềm vui bàn thắng mang lại không thể so sánh với trải nghiệm trên giường cùng bạn gái Georgina Rodriguez. "Không, không thể so sánh với Geo của tôi được", tiền đạo Bồ Đào Nha cười lớn chia sẻ. Trước đó, cũng trong buổi chia sẻ với MC người Anh, C. Ronaldo khen ngợi chân dài 25 tuổi, khẳng định sẽ cưới cô nhưng không tiết lộ thời gian.

Trong trận thắng 3-0 trước Juventus ở tứ kết lượt đi đầu tháng 4/2018, C. Ronaldo lập cú đúp. Ở trận lượt về, siêu sao Bồ Đào Nha cũng đóng vai người hùng với bàn thắng trên chấm 11m ở những giây bù giờ, đưa Real vào bán kết dù để thua 1-3. Cuối mùa giải, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vô địch Champions League, hoàn tất hattrick đăng quang tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên khi đó, CR7 không thể ngờ vài tháng sau anh chia tay "Kền Kền trắng" và tới Serie A khoác áo chính Juventus.

Siêu sao Juventus hạnh phúc bên bạn gái và 4 con. Ảnh: Instagram.

Tối 18/9, "Bà đầm già" có trận đấu mở màn Champions League trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid. Dù dẫn trước hai bàn nhờ công của Cuadrado và Matuidi, đại diện Serie A vẫn đánh rơi chiến thắng khi để đội chủ nhà gỡ hòa 2-2.

Hoàng Trang (Theo The Sun)