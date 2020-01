C. Ronaldo ngủ 5 lần mỗi ngày 0 Thay vì ngủ liền 8 tiếng mỗi đêm, siêu sao C. Ronaldo chia nhỏ giấc ngủ, mỗi giấc 90 phút, tuân thủ chặt chẽ ngay cả trong thời gian đi nghỉ dưỡng.

C. Ronaldo nổi tiếng là người ăn uống ngủ nghỉ khoa học, tập thể dục đều đặn để duy trì thể trạng tốt nhất. Ảnh: Instagram.

Giáo sư Nick Littlehales - một chuyên gia về giấc ngủ - mới đây gây bất ngờ khi tiết lộ một trong những bí quyết khiến C. Ronaldo duy trì sức khỏe thể lực dẻo dai đáng nể hơn thập niên qua. Theo đó, chân sút Bồ Đào Nha đã nghe theo lời khuyên của ông từ khi còn ở Real là chia nhỏ giấc ngủ trong ngày giống như bữa ăn thành 5 lần, mỗi lần 90 phút.

Để tối ưu phương pháp này, C. Ronaldo còn tắt điện thoại và không xem tivi hay nhìn vào bất kỳ màn hình nào khoảng một tiếng rưỡi trước khi lên giường để tâm trí thoải mái đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên nhất. Tiền đạo 34 tuổi cũng chọn tư thế ngủ bào thai giống như các em bé trong bụng mẹ. Siêu sao Juventus nghiêm túc thực hiện hàng ngày, ngay cả trong kỳ nghỉ.

"Tôi được mời tới Real Madrid khi Carlo Ancelotti trở thành HLV của đội bóng", chuyên gia Nick Littlehales kể lại trên tờ Independent. "Lúc đó tôi đang đứng ở ngoài đường pitch nói chuyện với các nhân viên của Madrid thì Ronaldo chạy qua. Cậu ấy đã tập luyện cả ngày rồi và bạn sẽ nghĩ cậu ta chạy ngay tới phòng thay đồ tắm rửa nhưng không, Ronaldo dừng lại và hỏi chúng tôi đang thảo luận về vấn đề gì. Cậu ấy thích thú với lý thuyết của tôi bởi cậu là mẫu cầu thủ luôn đầu tư cho bản thân. Những gì tôi học được sau khi làm việc với cậu ấy là Ronaldo không quan tâm tới ăn kiêng, không bắt chước người khác mà chỉ hứng thú xem liệu điều ấy có tốt cho bản thân mình hay không thôi".

Siêu sao Juventus với body hoàn hảo, ít mỡ hơn cả siêu mẫu. Ảnh: Instagram.

C. Ronaldo còn có một chế độ ăn uống khoa học và tuân thủ chặt chẽ. Mỗi ngày chân sút 34 tuổi ăn 6 bữa nhỏ, cách khoảng 3-4 giờ lại ăn với lượng vừa phải. Một chuyên gia dinh dưỡng riêng, theo sát việc ăn uống của ông bố 4 con từ ngày gia nhập Real. C. Ronaldo sử dụng ngũ cốc nguyên cám, hoa quả tươi, thịt trắng từ các loại cá, tránh đồ ăn đông lạnh và thịt đỏ, đồ uống có cồn. Mỗi bữa ăn của tiền đạo Juventus đều có nhiều salad rau củ. Bữa sáng của siêu sao Bồ Đào Nha thường có pho mát, thịt nguội, sữa chua ít béo, hoa quả và bánh mì nướng bơ. C. Ronaldo coi thịt gà là một trong những thức ăn kỳ diệu nhất khi giàu protein lại ít béo.

