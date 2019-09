C. Ronaldo lần thứ 10 hay nhất Bồ Đào Nha 0 Siêu sao 34 tuổi lập kỷ lục lần thứ 10 giành giải Cầu thủ xuất sắc năm 2019 của Bồ Đào Nha trong lễ trao giải diễn ra tối 2/9 ở Lisbon.

C. Ronaldo trở về quê nhà nhận giải Cầu thủ hay nhất năm hôm 2/9. Ảnh: Noticiasaominuto.

C. Ronaldo là cái tên quen thuộc đứng trên bục chiến thắng trong lễ trao giải thường niên của quê nhà từ 2007 đến nay, trừ năm 2010 và 2014 khi Simao và Pepe được vinh danh. Chân sút Juventus đánh bại các đồng hương Bernando Silva (Man City), Joao Felix (Atletico Madrid), Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) và Ruben Neves (Wolves).

Trong buổi lễ trao giải ở Carlos Lopes Pavilion, Lisbon, tối 2/9, C. Ronaldo không quên tri ân Sporting Lisbon, đội bóng anh gắn bó trong những ngày đầu khởi nghiệp. "Thế giới phát triển nhanh dữ dội, với sự xuất hiện của mạng xã hội rồi báo chí. Đây là một năm vô cùng phức tạp trên phương diện cá nhân với tôi. Tôi có thể nói rằng Sporting xứng đáng giành một giải thưởng nào đó, có lẽ để lần tới", tiền đạo 34 tuổi phát biểu.

Bernando Silva của Man City và tài năng trẻ Joao Felix tại lễ trao giải. Ảnh: AFP.

CLB Benfica giành chiến thắng vang dội trong lễ trao giải khi được vinh danh đội bóng nam và đội bóng nữ của năm. HLV Bruno Lage cũng nhận giải HLV hay nhất năm.

Tại lễ trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu tuần trước, C. Ronaldo chỉ về thứ ba sau kình địch Messi và hậu vệ Van Dijk của Liverpool. Siêu sao Juventus vẫn còn cơ hội giành chiến thắng giải The Best của FIFA khi là một trong ba cầu thủ trong danh sách đề cử. Buổi lễ trao giải của FIFA sẽ được tổ chức hôm 23/9 tại Milan.

Hoàng Trang (Theo Daily Mail)