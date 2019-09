C. Ronaldo: 'Làm người nổi tiếng rất chán' 0 C. Ronaldo thừa nhận anh vật vã với sự nổi tiếng, suốt 10 năm muốn tự do đi công viên với các con mà không được.

C. Ronaldo dành ngày cuối tuần bên bạn gái và các con. Ảnh: Instagram.

MC kỳ cựu của nước Anh Piers Morgan tiếp tục hé lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn với C. Ronaldo được thực hiện ở Turin hôm 12/9. Chân sút Juventus tâm sự về sự nổi tiếng ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư như thế nào.

Khi nhà báo Piers Morgan hỏi: "Nổi tiếng như cậu có thấy ngột ngạt không". C. Ronaldo đáp: "Người như tôi rất buồn chán. Một phần của sự nổi tiếng cũng tuyệt đấy, được chú ý, được trang đầu các tờ báo và TV nhưng sau 15 năm, sau tất cả những thứ này, tôi muốn chút riêng tư. Trong 10 năm qua, cuộc sống riêng của tôi biến mất. Tôi không thể ra công viên với các con. Nếu đến đó, nhiều người sẽ đến chỗ tôi khiến các con tôi sợ hãi, bạn gái tôi lo lắng và tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Ở nơi công cộng, bạn không thể là mình nữa, thật tẻ nhạt. Tôi muốn được tự do", siêu sao hưởng mức lương tuần 530.000 bảng chia sẻ.

C. Ronaldo sau đó kể về câu chuyện anh và cậu bạn thân Ricardo, cũng là một cầu thủ bóng đá, từng cải trang để vào một hộp đêm ở Madrid dự tiệc giao thừa. Cả hai đội tóc giả, đeo kính "trông như ca sĩ nhạc rock". Siêu sao Bồ Đào Nha cho biết, đó là một trong những buổi tối tuyệt nhất cuộc đời vì không ai nhận ra.

Vì cuộc sống luôn được quan tâm, nhiều cám dỗ, C. Ronaldo khó đặt lòng tin vào người khác. Chân sút Juventus thổ lộ rằng anh chỉ tin tưởng tuyệt đối 4 người nhưng không nêu tên:"Tôi sẽ không nói tên đâu vì tôi nghĩ nó không công bằng. Nhưng tôi có thể nói rằng có 4 người tôi tin tưởng 100%. Tôi có những người bạn rất thân, có gia đình nhưng chỉ có 4 người đó thôi. Cuộc sống là thế đấy".

Siêu sao Juventus khẳng định sẽ cưới Georgina Rodriguez, thực hiện mong ước của mẹ là được thấy con trai và bạn gái nắm tay nhau vào lễ đường. Ảnh: Reuters.

Danh thủ điển trai cũng nói về động lực khiến anh luôn phấn đấu trở thành cầu thủ hay nhất thế giới và tin rằng ý chí chính là vũ khí mạnh nhất. "Tôi ám ảnh với chiến thắng, với thành công và tôi nỗ lực phấn đấu. Tài năng thôi là chưa đủ. Tôi không theo đuổi các kỷ lục mà chúng đuổi theo tôi đấy chứ", tiền đạo 34 tuổi chia sẻ.

C. Ronaldo cũng thừa nhận nỗi lo về việc con trai được sống trong nhung lụa từ bé sẽ không có động lực, ý chí phấn đấu như bố. "Tôi sẽ tạo động lực thúc đẩy con tiến lên. Tôi chỉ hy vọng và cầu nguyện thằng bé sẽ giống mình. Con tôi chỉ cần một chút áp lực", ông bố của hai cậu con trai tâm sự.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với MC kỳ cựu nước Anh, C. Ronaldo rớt nước mắt khi xem video hiếm về bố, khẳng định sẽ kết hôn với bạn gái Georgina Rodriguez. Chân sút Juventus cũng thừa nhận nỗi xấu hổ với các con khi bị cáo buộc hiếp dâm. Anh cho biết: "Họ mang nhân phẩm của bạn ra làm trò đùa. Bạn có bạn gái, gia đình và con gái. Tôi nói với mẹ rằng Hãy thư giãn vì mẹ hiểu rõ con trai mẹ mà, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng bà đã có tuổi rồi. Thời điểm đó thực sự khó khăn".

Cựu sao MU và Real cũng tiết lộ, suýt chút nữa gia nhập Arsenal nhưng cuối cùng lại trở thành người của Quỷ đỏ vào năm 2003. MC Piers Morgan là fan của Pháo thủ tỏ ra tiếc nuối, nửa đùa nửa thật yêu cầu C. Ronaldo xin lỗi vì đã làm trái tim ông tan nát khi gia nhập đội bóng đối địch. Nhà báo Anh tặng C. Ronaldo áo đấu Arsenal có in tên anh và cho biết suốt 16 năm nay ông vẫn luôn mơ CR7 thi đấu cho đội chủ sân Emirates.

MC Piers Morgan tặng áo đấu Arsenal cho C. Ronaldo. Ảnh: Sun.

Các fan trên Twitter đều khen ngợi C. Ronaldo vì thành thật và cởi mở, cho rằng đây là một trong những cuộc phỏng vấn hay nhất. "Thật dễ nhận thấy trong cuộc phỏng vấn này là một Cristiano Ronaldo khiêm tốn, dễ xúc động và bình dị", một fan viết. Có người đồng tình: "Đúng là thỉnh thoảng cậu ấy tỏ vẻ kiêu căng nhưng cũng bởi cậu luôn muốn là người giỏi nhất. Rất đáng tôn trọng, một cuộc phỏng vấn tuyệt vời".

Hoàng Trang (Theo Daily Mail)