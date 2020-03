C. Ronaldo không nhiễm nCoV, viết tâm thư từ nơi cách ly 0 Siêu sao Juventus C. Ronaldo được xác định âm tính Covid-19, nhấn mạnh rằng bảo vệ cuộc sống là điều quan trọng nhất trong tình hình đại dịch khiến cả thế giới chao đảo.

C. Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez tại biệt thự ở Madeira nơi anh tự cách ly. Ảnh: AFP.

C. Ronaldo đang tự cách ly tại biệt thự ở quê nhà Funchal, đảo Madeira, Bồ Đào Nha sau khi đồng đội Daniele Rugani dương tính với nCoV. Trên trang cá nhân tối 13/3, chân sút 35 tuổi viết tâm thư động viên những người mắc bệnh và cảm ơn các y bác sĩ đang từng ngày từng giờ chiến đấu với virus corona.

"Thế giới đang trải qua thời khắc khó khăn đòi hỏi tất cả chúng ta phải vô cùng cẩn trọng và tập trung. Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn không phải với tư cách là một cầu thủ bóng đá mà là một người con, người cha, một con người lo lắng những diễn biến mới nhất đang ảnh hưởng tới cả thế giới. Điều quan trọng là chúng ta phải nghe theo lời khuyên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chính phủ để giải quyết tình hình hiện tại. Bảo vệ cuộc sống loài người phải được đặt lên trên bất kỳ lợi ích nào khác.

Tôi muốn gửi lời chia sẻ tới những người đã mất đi người thân yêu, sự đồng cảm tới những ai đang chiến đấu với virus như đồng đội Daniele Rugani và tiếp tục ủng hộ những chuyên gia y tế đang mạo hiểm tính mạng để cứu những người khác", C. Ronaldo viết.

C. Ronaldo và gia đình được xác nhận không nhiễm nCoV. Ảnh: Instagram.

Ít giờ trước đó, thị trưởng đảo Madeira quê nhà của C. Ronaldo xác nhận siêu sao Juventus không bị nhiễm nCoV. "Tôi không thể nói về vấn đề này vì lý do bảo mật thông tin, tuy nhiên tình hình của cậu ấy đã được phân tích kỹ và tôi đảm bảo rằng không có nguy cơ lây nhiễm", ông Miguel Albuquere cho biết. Pedro Ramos - người phụ trách y tế vùng Madeira - cũng khẳng định: "Cả C. Ronaldo và gia đình cậu ấy đều không có triệu chứng gì".

Tối 11/3, trung vệ Daniele Rugani của Juventus được xác nhận mắc Covid-19 khiến 121 cầu thủ và đội ngũ hậu cần Juventus phải tự cách ly, trong đó có C. Ronaldo, để tránh dịch bệnh lây lan. Trong khi các đồng đội cách ly ở Italy, siêu sao Bồ Đào Nha vì về quê nhà thăm mẹ trước đó nên vẫn ở lại Madeira.

Covid-19 bùng phát toàn cầu khiến một loạt giải thể thao bị hủy hoặc hoãn vì có VĐV, HLV nhiễm bệnh. Serie A, Ngoại hạng Anh và La Liga đều dừng thi đấu ít nhất hai tuần, Bundesliga sau ngày 17/3 cũng hoãn còn Ligue 1 cũng hoãn vô thời hạn. Chặng đua mở màn F1 ở Australia hủy vào phút chót sáng 13/3 kéo theo các chặng tiếp theo ở Bahrain và Việt Nam cũng hoãn vì đại dịch.

Hoàng Trang (Theo The Sun)