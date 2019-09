C. Ronaldo khóc khi nhắc tới bố 0 Siêu sao Juventus nghẹn ngào sau khi xem video bố phát biểu về thành công bước đầu của con trai trong buổi phỏng vấn với MC Piers Morgan.

C. Ronaldo xúc động khi được xem những hình ảnh hiếm về bố. Ảnh: Sun.

Trong cuộc phỏng vấn khoảng một giờ với MC kỳ cựu người Anh, C. Ronaldo rớt nước mắt tâm sự: "Tôi chưa bao giờ được xem video này, thật không thể tin được. Tôi nghĩ cuộc phỏng vấn này sẽ vui vẻ nhưng không ngờ mình lại khóc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những hình ảnh này, không biết anh lấy nó từ đâu. Tôi phải cho gia đình mình xem mới được. Thật sự tôi đã không hiểu hết về con người bố. Ông luôn say xỉn. Tôi chưa có một cuộc trò chuyện bình thường nào với ông cả, điều đó rất khó".

"Ông không nhìn thấy tôi lên nhận giải thưởng, được thấy tôi trở thành con người thế nào. Gia đình tôi, mẹ, chị gái, anh trai, kể cả các con tôi đều chứng kiến giây phút vinh quang của tôi còn bố thì không. Ông ra đi khi còn trẻ", tiền đạo Bồ Đào Nha chia sẻ thêm.

C. Ronaldo lúc 10 tuổi bên bố mẹ. Ảnh: Sun.

Bố chân sút Juventus là cựu chiến binh, bị ảnh hưởng bởi hai cuộc chiến ở Mozambique và Angola. Một người bạn cũ và cũng là đồng đội cũ của ông Jose Dinis Aveiro tiết lộ, bố C. Ronaldo luôn tin rằng một ngày nào đó con trai sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Tuy nhiên sau khi trở về từ chiến tranh, ông cảm thấy "bị ruồng bỏ", thất nghiệp, không có tiền nên chìm trong men rượu.

Đoạn video được quay trước thềm Euro 2004 tổ chức ở quê nhà Bồ Đào Nha của C. Ronaldo. Một năm sau bố của siêu sao Juventus - ông Jose Dinis Aveiro - qua đời vì viêm gan hậu quả của chứng nghiện rượu ở tuổi 52. Khi đó C. Ronaldo mới 20 tuổi, bắt đầu gây dựng tiếng tăm trong màu áo MU. Ông Jose Dinis Aveiro không được chứng kiến con trai 5 lần giành Quả bóng vàng, 5 lần đăng quang Champions League cũng như giúp quê nhà vô địch Euro 2016 và chiến thắng tại Nations League. Ông cũng không có cơ hội gặp gỡ các nhóc Cristiano Jr, Mateo, Eva và Alana Martina - 4 đứa con của C. Ronaldo.

Siêu sao Juventus bên bạn gái Georgina Rodriguez và 4 con. Ảnh: Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn, siêu sao Juventus cũng hé lộ kế hoạch kết hôn với bạn gái Georgina Rodriguez. "Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, dĩ nhiên tôi yêu Georgina. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, chắc chắn đấy. Đó cũng là mong ước của mẹ tôi. Thật tuyệt vì chúng tôi còn là bạn bè tâm giao, mở lòng với nhau chia sẻ về mọi chuyện", ông bố điển trai cho biết.

Nội dung cuộc phỏng vấn của MC Piers Morgan và C. Ronaldo được phát trên kênh ITV tối 17/9. MC kỳ cựu nước Anh thực hiện cuộc trò chuyện khi tham dự buổi lễ giới thiệu nước hoa mới của siêu sao Juventus tại Italy hôm 12/9. Ảnh: DM.

Hoàng Trang (Theo Daily Mail)