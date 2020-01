C. Ronaldo hé lộ ảnh khách sạn sắp khai trương 0 Tây Ban NhaSiêu sao C. Ronaldo đăng tải hai bức ảnh bên ngoài và trong khách sạn thứ ba nằm trong chuỗi Pestana CR7 Hotel ở Grand Via, Madrid.

C. Ronaldo đăng tải hai bức ảnh hé lộ về khách sạn sắp khai trương ở Madrid. Ảnh: Instagram.

"Sắp đến ngày khai trương khách sạn mới của chúng tôi, Pestana CR7 Gran Via ở Madrid. Hãy chờ để biết thêm chi tiết nhé", chân sút 34 tuổi viết chú thích sau khi đăng ảnh chụp toàn cảnh bên ngoài khách sạn cao cấp cùng một góc giường có ảnh C. Ronaldo trong màu áo Juventus cùng quả bóng có sẵn chữ ký.

Tiền đạo Bồ Đào Nha hợp tác với Tập đoàn Khách sạn Pestana ở quê nhà xây dựng chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7. CR7 Grand Via ở Madrid là khách sạn thứ ba, hai khách sạn trước ở Madeira và Lisbon đều tại Bồ Đào Nha. Siêu sao Juventus hy vọng mở rộng thêm chuỗi khách sạn này ở Marrakech (Morocco), Manchester (Anh), New York (Mỹ) và Paris (Pháp).

C.Ronaldo chụp ảnh tại khách sạn Pestana CR7 ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, cuối năm 2019. Ảnh: Instagram.

Tháng 9/2018, tập đoàn Pestana công bố thương hiệu "CR7 Pestana" và cho biết đầu tư 60 triệu euro để ra mắt khách sạn ở Paris năm 2021. Khách sạn mang tên siêu sao 34 tuổi tại Pháp có 4 sao, 210 phòng và trở thành cơ sở quy mô lớn nhất trong chuỗi, ở đắc địa bên cạnh sông Seine, trung tâm Paris.

"Pestana CR7" là thương hiệu do C. Ronaldo và tập đoàn khách sạn lớn ở Bồ Đào Nha chung vốn với tỷ lệ 50-50. Chân sút Juventus nhận nhiệm vụ quảng bá còn Pestana quản lý và vận hành. Năm ngoái, có tin C. Ronaldo rút cổ phần của anh ở khách sạn tại thủ đô Tây Ban Nha vì "không muốn dính dáng" đến cơ quan thuế vụ xứ sở bò tót.

Hoàng Trang (Theo The Sun, AS)