C. Ronaldo được ví như 'thánh sống', 'quái vật'

Bản đồ nhiệt di chuyển của C. Ronaldo trong trận đấu có hình con dê cũng trở thành đề tài bàn tán. Trong tiếng Anh, dê được viết là 'goat', đây cũng là cụm từ viết tắt của 'Hay nhất mọi thời đại' (Greatest of all times). Bức ảnh ngầm ý tôn vinh siêu sao Bồ Đào Nha khi anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 34 trong màu áo Juventus dù mới chuyển tới từ mùa hè.