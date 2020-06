C. Ronaldo đi tập sớm hơn đồng đội 4 tiếng 0 Siêu sao C. Ronaldo chứng minh rằng anh đã sẵn sàng trở lại với bóng đá khi đi tập rất sớm và có kết quả kiểm tra thể lực xuất sắc.

C. Ronaldo trở lại tập luyện chuẩn bị cho ngày Serie A tái xuất cuối tháng 6. Ảnh: Instagram.

Theo tờ AS, trở lại tập luyện sau thời gian cách ly, C. Ronaldo thường đi sớm hơn các đồng đội 4 tiếng, tập các bài cá nhân trước khi tập nhóm. Chân sút 35 tuổi đã trải qua các bài kiểm tra thể lực với kết quả được miêu tả là "xuất sắc", cho thấy bản thân dường như khỏe hơn cả trước khi nghỉ thi đấu vì đại dịch. Trước đó trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở quê nhà Madeira hay đã về Turin, CR7 vẫn miệt mài tập gym hàng ngày.

Chân sút Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng là một cầu thủ chăm chỉ nỗ lực nhất ở mọi đội bóng mà anh khoác áo. Đồng đội cũ ở MU Carlos Tevez từng chia sẻ rằng anh cố gắng đánh bại CR7 trong việc đến sớm tập luyện nhưng không thành. "Khi bạn đến sân lúc 7 rưỡi, cậu ta đã ở đó. Tôi tự nhủ với bản thân rằng làm thế nào bắt kịp gã này. Một ngày khác tôi đến lúc 6 rưỡi, cậu ta cũng có mặt trên sân. Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng Ronaldo vẫn ở đó", Tevez kể lại.

Hai con gái Eva và Alana Martina của C. Ronaldo mặc đồ đôi, ôm nhau thắm thiết. Ảnh: Instagram.

Trên trang cá nhân, C. Ronaldo đăng ảnh tích cực tập thể lực chuẩn bị trở lại thi đấu từ 20/6 tới. Ngoài ra, tiền đạo Juventus cũng dành sự quan tâm cho gia đình. Hôm 3/6, ông bố 35 tuổi khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc hai cô con gái Alana Martina và Eva mặc váy đôi ôm nhau thắm thiết. "Mỗi khi nhìn thấy hai cô bé này, tôi đều thấy yêu quá", C. Ronaldo viết chú thích kèm hashtag "những cô con gái của bố". Bức ảnh thu hút hơn 6 triệu lượt "like" sau nửa ngày.

Bạn gái Georgina Rodriguez cũng bình luận bức ảnh: "Các con khiến mẹ ngày nào cũng như đang yêu". Hai chị gái của C. Ronaldo là Katia và Elma gọi hai nhóc là "Tình yêu của bác". Ngoài Eva và Alana Martina, siêu sao Bồ Đào Nha còn có hai cậu con trai là Cristiano Jr và Mateo.

Hình ảnh khoe cơ bắp trong phòng gym quen thuộc trên trang cá nhân của C. Ronaldo. Ảnh: Instagram.

Hoàng Trang (Theo The Sun)