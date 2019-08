C. Ronaldo dạy con trai bằng cách đưa đến chỗ ở cũ tồi tàn 0 Siêu sao Juventus Cristiano Ronaldo đưa cậu nhóc Cristiano Jr đến nơi đóng quân của anh trong những năm đầu ở Lisbon để cậu nhóc biết những gì bố phải trải qua.

C. Ronaldo và con trai cả Cristiano Jr.

"Cristiano Ronaldo là một trong những VĐV giàu nhất thế giới và vì thế, gia đình anh đang sống rất tốt. Lũ con của anh chưa bao giờ phải đối mặt với những gì anh phải vượt qua, được tận hưởng cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay", tờ AS bình luận.

Siêu sao Bồ Đào Nha có tuổi thơ cơ cực từ năm 12 tuổi, anh một mình rời quê hương Madeira đến Lisbon để thử vận may với bóng đá. Ở đó, ngoài những vất vả, anh còn may mắn có người bạn thân nhất, duy trì quan hệ đến ngày hôm nay là Miguel Paixao. C. Ronaldo và Miguel Paixao sống thời gian dài ở nơi đóng quân của Lisbon. Mới đây, hai người đưa cậu nhóc Cristiano Jr quay lại chốn cũ để ôn lại kỷ niệm xưa.

"Tôi rất phấn khích khi thấy lại nơi mình lớn lên. Với Cristiano Jr, cậu ấy đã biết nhà cũ ở Madeira và giờ là nơi tôi bắt đầu trưởng thành cùng bóng đá", C. Ronaldo chia sẻ với TVI.

"Tôi đi cùng Paixao và Cristiano Jr, bước vào căn phòng nơi tôi từng ở. Con trai tôi quay sang nói: 'Bố, bố đã sống ở đây à'. Cậu ấy không thể tin được. Bạn nghĩ rằng mọi thứ đều dễ dàng trong cuộc sống này. Mọi thứ đầy đủ, nhà cửa, xe cộ, quần áo... không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là điều tôi cố gắng làm con trai thấm nhuần. Cả khi tham gia các sự kiện trong trường học, tôi cố gắng truyền đạt điều đó với các bạn nhỏ. Phải bằng lao động và sự cống hiến, chúng ta mới có thể có được mọi thứ mình muốn".

C. Ronaldo (phải) từng trải qua tuổi thơ vất vả và muốn con trai biết tới điều đó.

Năm 12 tuổi, CR7 rời quê hương lên sống một mình ở thủ đô Lisbon. Trung tâm bóng đá trẻ Sporting chưa có khu nhà ở riêng. Vì thế, các cầu thủ trẻ phải chia sẻ những căn phòng tồi tàn mà CLB thuê lại với chỉ một TV cũ, một cái chậu và một bồn rửa tay. Trước đó, C. Ronaldo từng tập luyện ở CLB Nacional và Andorinha.

Thế Ngọc (Theo AS)