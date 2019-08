C. Ronaldo cười khẩy nhìn đối thủ 'copy' kiểu mừng bàn thắng Cesinha nhảy lên mừng bàn thắng và phản ứng của C. Ronaldo

Chân sút Brazil và hai đồng đội bắt chước kiểu mừng bàn thắng của C. Ronaldo sau khi đưa K-League All Stars vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút cuối cùng của hiệp một trong trận giao hữu diễn ra ở Seoul hôm 26/7. Siêu sao Bồ Đào Nha lúc này đang ngồi dự bị ở khu kỹ thuật, cười khẩy trước màn chia vui của đối thủ. Trên đường vào phòng thay đồ, Cesinha còn trò chuyện với C. Ronaldo và xin đổi áo.

Cesinha (số 11) và hai đồng đội nhảy lên mô phỏng kiểu ăn mừng quen thuộc của C. Ronaldo. Ảnh: Twitter.

Tiền đạo đang khoác áo CLB Daegu trò chuyện và xin đổi áo với siêu sao Juventus trong đường hầm. Ảnh: Twitter.

Osmark mở tỷ số trước cho K-League All Stars trước khi Simeone Muratore gỡ hòa cho Juventus. Sau bàn thắng của Cesinha, đội bóng của xứ kim chi vượt lên dẫn 3-1 nhờ cú sút uy lực của Adam Taggarts ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Blaise Matuidi và Matheus Pereira ghi bàn ở những phút cuối giúp đại diện Serie A kết thúc chuyến du đấu châu Á trước mùa giải với trận hòa 3-3. C. Ronaldo không vào sân thi đấu một phút nào trong trận.

Trong hai trận giao hữu trước đó, "Bà đầm già" để thua 2-3 trước Tottenham ở Singapore trước khi vượt qua Inter Milan 4-3 ở loạt phạt đền tại Nam Kinh, Trung Quốc. Ở cả hai trận đấu, C. Ronaldo đều ghi bàn.

Ngày 24/8 tới, Juventus sẽ có trận đấu mở màn mùa giải mới Serie A nhưng chưa biết đối thủ vì danh sách các cặp đấu chỉ được thông báo vào ngày 29/7.

Hoàng Trang (Theo Mail)