C. Ronaldo chưa từng bầu Messi vào top ba hay nhất 0 Gọi Lionel Messi là kỳ phùng địch thủ nhưng Ronaldo 'bỏ quên' ngôi sao Argentina trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Messi và C. Ronaldo trong buổi lễ trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu cuối tháng 8. Ảnh: UEFA.

Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong và Kylian Mbappe là ba cầu thủ được C. Ronaldo bỏ phiếu cho danh hiệu FIFA The Best 2019. Gần 10 năm qua ở các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng, ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa một lần bầu chọn Messi nằm trong top ba, kể cả những năm Messi thăng hoa như 2011, 2015. C. Ronaldo thường ưu ái cho các đồng đội chung CLB. Từ năm 2010 đến nay, C. Ronaldo điền tên 17 người quen như thế vào danh sách top ba cầu thủ hay nhất thế giới.

"Tôi thực sự ngưỡng mộ sự nghiệp thi đấu của Messi", C. Ronaldo nhận xét về cầu thủ kém hơn hai tuổi trong đêm gala Cầu thủ hay nhất châu Âu tháng trước. "10 năm qua, hai chúng tôi luôn cạnh tranh cho vị trí hay nhất thế giới. Đó là sự cạnh tranh hiếm thấy trong làng bóng đá, có hai người như thế so kè trong ngần ấy năm".

C. Ronaldo chưa từng bỏ phiếu cho Messi nhưng ngôi sao người Argentina có hai lần điền tên kình địch trong phiếu bầu của mình. Giải The Best 2019 và 2018, Messi đều chọn C. Ronaldo vào top ba nhưng ở hai lần này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đều không thắng. Năm 2018 người đoạt giải là Luka Modric, trong khi giải năm nay thuộc về Messi. Đây là lần thứ 6 Messi đoạt giải thưởng này, trong khi C. Ronaldo có 5 lần.

Hữu Nhơn (Theo Business Insider)