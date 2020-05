Brooklyn ôm người yêu, than nhớ em gái

Brooklyn còn đăng một bức ảnh chân dung bạn gái. Nữ diễn viên tóc vàng là con út trong gia đình tỷ phú Nelson Peltz. Người đẹp sống trong nhung lụa từ bé và được biết đến với hai vai nữ chính Katara trong The Last Airbender và Tessa Yeager trong Transformers: Age of Extinction.