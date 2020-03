Brooklyn hứa yêu Nicola Peltz 'bằng cả trái tim'

Nữ diễn viên Mỹ cũng chia sẻ lại hai bức ảnh chụp ở Tuần lễ thời trang Paris hôm 25/2 đi kèm dòng chữ: 'Anh đã có trái tim em'. Nicola Petlz là con gái tỷ phú Mỹ Nelson Peltz. Người đẹp theo nghiệp diễn viên, được biết đến với vai Katara trong phim The Last Airbender và Tessa Yeager trong bom tấn Transformers: Age of Extinction.