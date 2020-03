Brooklyn 'giết thời gian' bên bạn gái 0 Cậu cả nhà Becks Brooklyn để bạn gái Nicola Peltz sơn móng tay trong thời gian hạn chế đi lại vì Covid-19 đang lây lan nhanh tại Mỹ.

Brooklyn được bạn gái sơn móng tay trước khi cả hai nắm tay nhau đi dạo. Ảnh: Instagram.

Hôm 17/3, trên Instagram, Brooklyn chia sẻ khoảnh khắc được người yêu sơn móng tay kèm chú thích: "Và cô ấy làm nail cho tôi. Yêu em cưng ạ". Trong khi đó, người đẹp Nicola Peltz đăng ảnh hai người bên nhau trong sinh nhật lần thứ 21 của cậu cả nhà Becks ngày 7/3 với dòng chữ ngắn gọn "tri kỷ". Đáp lại, chàng trai nhà Becks bình luận: "Cô gái của cuộc đời tôi" đính kèm hai biểu tượng trái tim.

Đôi trẻ dành thời gian bên nhau trong bối cảnh cả thế giới được khuyến cáo hạn chế ra ngoài để tránh lây lan virus corona. Brooklyn cùng Nicola sang Mỹ trước khi bố mẹ và các em cũng bay tới xứ sở cờ hoa. Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới công nghiệp giải trí khi vô số chương trình truyền hình, lễ hội, hòa nhạc hay rạp chiếu phim bị hủy bỏ hoặc ngừng hoạt động. Công việc chụp ảnh của Brooklyn và đóng phim của Nicola cũng đóng băng.

Cậu cả nhà Becks quấn quýt bên nữ diễn viên Mỹ 6 tháng nay. Ảnh: Instagram.

Chàng trai nhà Becks và nữ diễn viên hơn 4 tuổi bắt đầu hẹn hò từ cuối tháng 10 năm ngoái, từ đầu năm tới nay quấn quýt không rời, đi đâu cũng có nhau. Brooklyn và người đẹp tóc vàng thường xuyên chia sẻ ảnh thân mật và những tuyên ngôn tình yêu ngọt ngào, hẹn thề bên nhau mãi mãi.

Nicola Peltz là con gái tỷ phú Nelson Peltz ở New York. Người đẹp 25 tuổi có sự nghiệp đóng phim khá thành công với hai vai diễn nổi bật là Katara trong The Last Airbender và Tessa Yeager trong Transformer: The Age of Extinction.

Cậu cả nhà Becks đăng ảnh Nicola Peltz dùng dòng chữ 'Cưng của anh'. Ảnh: Instagram.

Hoàng Trang (Theo Mail)