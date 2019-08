Becks - Vic dự tính mua căn hộ đắt nhất thế giới

Becks - Vic sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu mới ở Mỹ.

"David và Victoria Beckham lên kế hoạch cho cuộc sống mới của gia đình ở Mỹ. Việc đầu tiên của cặp vợ chồng vừa kỷ niệm 20 năm hôn nhân là tìm kiếm một chỗ ở tại Florida", tờ AS bình luận.

Becks từng định cư nhiều năm ở Los Angeles khi anh đặt bút ký hợp đồng khoác áo đội bóng của thành phố năm 2007. Tuy vậy, trong lần trở lại Mỹ sắp tới, gia đình cựu danh thủ sẽ gắn bó với Miami khi Becks nhận vai trò mới là Chủ tịch của Inter Miami, CLB ra mắt vào năm 2020.

Theo nguồn tin từ Mỹ, Becks - Vic hướng sự chú ý đến căn hộ cao cấp ở một tòa nhà chọc trời sẽ được khánh thành trong năm nay, thay vì tìm mua biệt thự.

Tòa "One Thousand Museum" tọa lạc ở khu phố đắt đỏ nhất Miami với 62 tầng do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế. Giá đắt nhất cho một căn hộ tại đây lên tới 40 triệu euro - mức giá kỷ lục thế giới. Ngoài ra, căn diện tích nhỏ nhất có giá 5 triệu euro. Căn hộ ở "One Thousand Museum" có từ 2-5 phòng ngủ.

Căn hộ trên tòa 'One Thousand Museum'.

Trên đỉnh của tòa nhà chọc trời có bể bơi giúp cư dân ngắm phong cảnh của thành phố tại Florida từ trên cao. "Sân bay mini ở tòa nhà giúp Becks di chuyển từ nhà đến sân vận động tại Miami nhanh nhất", tờ AS bình luận.

Trước đó nguồn tin ở Anh cho biết Vic phản đối gay gắt kế hoạch trở lại Mỹ để làm Chủ tịch Inter Miami của chồng. Tuy vậy, có vẻ Becks vẫn giữ nguyên lập trường và đưa cả gia đình trở lại xứ cờ hoa trong năm sau.

Thế Ngọc (Theo AS)