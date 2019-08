Bạn gái C. Ronaldo bị chê 'như cá voi' khi xoạc chân khoe vòng ba

Những bức ảnh trong loạt nội y cho thấy Georgina Rodriguez vẫn bụng phẳng, eo thon, xua tan tin đồn cô đang mang bầu em bé thứ hai với C. Ronaldo. Cuối tháng 7, người đẹp bị đồn có thai khi mặc váy bó, lộ bụng to trong sự kiện do tờ Marca tổ chức tôn vinh CR7.