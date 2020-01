Ánh Viên hiếm hoi mặc áo dài

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận giải VĐV nam của năm. Tại SEA Games 30, Huy Hoàng giành hai HC vàng ở các nội dung 400 m tự do và 1.500 m tự do. Anh đạt chuẩn để tham dự Olympic 2020 ở nội dung 400 m tự do.