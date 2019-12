Ánh Viên giành nhiều HC vàng nhất SEA Games 30

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được vinh danh trong ngày bế mạc đại hội, với thành tích vượt trội so với các VĐV còn lại.

Tối 9/12, kình ngư người Cần Thơ bước vào loạt bơi chung kết 800 m tự do nữ. Cô đạt thành tích 8 phút 48 giây 65, kém hơn 7 giây so với người về nhất là Gan Ching Hwee của Singapore. Đây là nội dung Ánh Viên hy vọng có thêm HC vàng nhưng đối thủ bất ngờ đạt phong độ cao. Ching Hwee sinh năm 2003 và đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên cô tham dự.

Trong suốt 300 m đầu, Ánh Viên vẫn là người dẫn đầu. Nhưng đến mốc 400 m, Gan bứt lên hơn 1 giây và ngày càng bỏ xa VĐV Việt Nam. Dù thất bại, Ánh Viên vẫn ôm chúc mừng đối thủ 16 tuổi.

Sáng nay Ánh Viên bơi vòng loại 100 m bướm nữ nhưng cô về áp chót, không thể đấu chung kết.

Ánh Viên đã thi đấu xong ở SEA Games 30, giành 6 HC vàng và 2 HC bạc. "Tiểu tiên cá" đóng góp hơn một nửa thành tích cho đội tuyển bơi Việt Nam (10 HC vàng) và là VĐV giành nhiều HC vàng nhất ở kỳ đại hội năm nay. Ánh Viên sẽ được nước chủ nhà vinh danh trong lễ bế mạc SEA Games vào ngày 11/12.

Không hoàn thành chỉ tiêu (8 HC vàng) nhưng Ánh Viên cho biết cô đã làm hết sức. Tối qua sau khi hoàn thành nội dung 400 m hỗn hợp, Ánh Viên khóc vì cảm thấy áp lực thành tích.

"Ai cũng có lúc phong độ lên cao và và đi xuống. Tôi đang sa sút và cần tìm ra nguyên nhân để tìm hướng khắc phục. Tôi tin mình có thể trở lại", Ánh Viên khẳng định.

Thành tích của Ánh Viên ở SEA Games 30:

HC vàng: 6 chiếc (200 m hỗn hợp, 200 m tự do, 200 m ngửa, 400 m tự do, 100 m ngửa, 400 m hỗn hợp)

HC bạc: 2 chiếc (50 m ngửa, 800 m tự do)