Ánh Viên giành liên tiếp 2 HC vàng SEA Games 30 0 Chiều 6/12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất chung kết cự ly 200 m tự do và 200 m ngửa sau ngày thi đấu không thành công hôm qua.

Ánh Viên nhận huy chương tối 6/12. Ảnh: Đương Phạm

Cự ly đầu tiên Ánh Viên thi đấu chiều tối 6/12 là 200 m tự do, đạt thành tích 2 phút 0,75 giây, chỉ hơn 0,18 giây so với người về thứ hai là Natthanan của Thái Lan. Đây là nội dung sở trường của kình ngư người Cần Thơ nhưng cô cũng rất nỗ lực mới có thể đánh bại các đối thủ. Thành tích này kém hơn so với kỷ lục SEA Games mà Ánh Viên lập hai năm trước (1 phút 59 giây 24).

Cự ly 200 m ngửa, Ánh Viên xuất phát chậm hơn nhưng sau 50 m đầu tiên, cô vươn lên dẫn đầu. Khoảng cách càng lúc càng được nới rộng và Ánh Viên dễ dàng là người về đích đầu tiên. Cô đạt thành tích 2 phút 15 giây 32.

Ánh Viên giành HC Vàng 200m Ánh Viên thi 200m tự do.

Đây là tấm HC vàng thứ hai và ba của Ánh Viên tại SEA Games 2019, sau cự ly 200 m hỗn hợp vào ngày 4/12. Hôm qua Ánh Viên thi đấu hai cự ly nhưng chỉ giành được HC bạc 50 m ngửa.

Ánh Viên chia sẻ cô gặp nhiều khó khăn vì các nội dung thi đấu quá sát nhau. Khi kình ngư Việt Nam vừa nhận huy chương, cô bị gọi tên trên loa và vội vàng đi tới nơi tập trung để thi đấu tiếp nội dung khác. Ánh Viên phải để tạm huy chương, linh vật tại đó, thay vì mang về cất ở tủ đồ riêng, rồi chuẩn bị trang phục để thi tiếp. "Thật ra do mình đăng ký nhiều nội dung thì đành chịu thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã thi đấu hết sức", Ánh Viên nói.

Ánh Viên đã thi đấu 6 trên 12 nội dung đăng ký ở Philippines 2019. "Tiểu tiên cá" được giao chỉ tiêu giành 8 HC vàng.

Hữu Nhơn