Với chàng sinh viên mới ra trường như Hải, có ai thuê đã là mừng lắm. Anh chẳng nề hà chuyện tiền nong hay bắt sân khấu phải chăm sóc gì mình. Có khi đang ăn cơm bụi, nhận tin nhắn mà anh phải bỏ dở đĩa cơm để tìm trụ điện thoại gọi, chẳng may ông bầu đợi rồi chọn ca sĩ khác.

Sau ba tiếng reo, đầu dây bên kia bắt máy, giọng đàn ông, Hải đoán là "bầu sô". Sau vài câu chào hỏi, chốt giá, Hải nhận hai đêm diễn cho tuần sau, ở vũ trường tại trung tâm. Nhẩm tính tổng thù lao mười mấy nghìn đồng, anh không lo phải nhịn đói, ít nhất cho đến hết tuần sau, chắt chiu thì cũng dư vài trăm đồng đủ trả tiền vá cái quần chỗ anh thợ may quen.

Sau bốn năm, cầm tấm bằng trên tay cùng bước đệm là kinh nghiệm đi diễn nhiều nơi, chẳng ai nghĩ Lý Hải thất nghiệp. Giữa thời điểm công chúng chuộng những ngôi sao màn bạc của dòng phim thị trường, chàng trai miền Tây khó tìm ra cơ hội cho mình.

Anh trở về quê nhà ở Mỹ Tho, phải nghe lời ra tiếng vào từ gia đình. Anh trai cho một chỉ vàng, bố mẹ thúc ép Hải lấy tiền đi học may với hy vọng con trai trong nhà kiếm được công việc trong xí nghiệp, tự nuôi sống bản thân là ông bà yên lòng. "Nghe lời bố mẹ" là lý do Lý Hải chọn con đường này, dù trong tay anh là tấm bằng cử nhân nghệ thuật.

Có khiếu may từ nhỏ, tự bóp, cắt quần áo cũ của anh trai cho vừa mặc, nên Lý Hải học nhanh, sớm thạo việc. Sau nửa năm, chàng trai miền Tây tự may được cái quần ngắn. "Nhưng đôi chân của tôi không thể nào ở yên trên chiếc bàn đạp máy may", Lý Hải nhớ lại.

Không có duyên với sân khấu kịch hay các vai diễn điện ảnh, Lý Hải nhận lời đi hát trên tàu ẩm thực trên sông Sài Gòn. Có lần, khán giả dúi vào tay tờ 50.000 đồng và bắt ép anh phải uống rượu. Do từ chối, người đàn ông này cho rằng Lý Hải xem thường khách, đòi đánh và bắt chủ nhà hàng đuổi anh. Đến nay, Lý Hải không bao giờ nhận hát ở đám cưới, đám tiệc cũng vì sự cố này.

Tổn thương. Sau sự cố, anh cũng tìm được chân hát ổn định trong vũ trường disco. Trong thời gian này, Lý Hải chỉ có hai bộ đồ biểu diễn, vải do anh tự mua ở chợ Thái Bình và gửi cho một người bạn quen thân may giúp. Loại vải giá rẻ mà anh mua, sau vài lần giặt thì co rút. Cái quần dài có lúc ngắn hẳn qua cổ chân.

Hát nhạc vũ trường nên nam ca sĩ phải nhảy minh hoạ để tạo sự sôi động. Thời đó không có phòng tập, cũng không có tiền đi thuê thầy dạy, anh nghĩ ra cách vào các quán cà phê có đầu băng cuộn, rồi nhờ họ bật băng của những ca sĩ nổi tiếng như Michael Jackson. Cứ thế anh ghi nhớ động tác, về nhà nhại lại theo trí nhớ, cứ thế đem vũ đạo đó lên sàn diễn. Đôi giày do nhảy nhiều trên sàn gỗ cứng nên đế và quai giày tách hẳn làm đôi. Không xoay xở mua được đôi giày mới, anh làm ướt kẹo cao su làm chất dính để dán chỗ hở.

Với tinh thần "chịu thương chịu khó", đến giữa thập niên 90, Lý Hải trở thành cái tên quen thuộc của các vũ trường. Tuy không phải ngôi sao, thu nhập của anh không còn bấp bênh, đủ ăn và có thể tích góp tiền mua sắm, phát triển nghề.