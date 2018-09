Cháy ngôi đền thiêng ở xứ Nghệ  

Theo sử sách, đền Độc Lôi Sơn có lịch sử lâu đời, thờ một vị tướng thời nhà Lý có công đánh giặc Tống Chiêm Thành. Hàng năm vào dịp rằm tháng ba, dân chúng toàn xã làm mâm cúng tế đội đầu vào đền. Các trò chơi dân gian như kéo co, xích đu lớn cũng được tổ chức vào những dịp này.

Đền từng bị cảnh hưởng do bom Mỹ, rất may một số đồ tế khí, tượng, được người dân giữ lại cho tới nay.