Dàn sao tặng sách cho sinh viên Hà Nội  

Trong 5 năm tới (2018-2023), Tập đoàn Trung Nguyên Legend mong muốn trang bị Tủ sách, Tủ phim "Nền tảng Đổi đời" đến hơn 15.000 nhà văn hóa, thư viện phường xã, thôn xóm; 20 triệu hộ gia đình, dòng họ; các tổ chức xã hội, doanh nghiệp... với số lượng sách trên 200 triệu cuốn và nguồn lực chi phí dự kiến 5 tỷ USD.

Tủ sách "Nền tảng Đổi đời" thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành để giúp học hỏi về 12 lĩnh vực căn bản nhất: Huyền học, Triết học, Khoa học, Đạo đức học, Nghệ thuật, Mỹ học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Kinh tài học, Y học, Võ học.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân, Á hậu Thùy Dung, Lệ Hằng, Huyền My, Hoàng My, Mâu Thủy, Đào Hà, Ngọc Trân, Trương Thị May, Tú Anh, Lan Hương, Thanh Tú, Kiều Vỹ...