Dấu ấn thời trang năm 2017 của Phạm Băng Băng  

Trong năm 2017, nữ diễn viên không chỉ ghi điểm khi tham gia các sự kiện trong nước mà còn thu hút sự chú ý của báo giới tại Liên hoan phim Cannes với loạt váy áo sang trọng. Cô còn được Red Carpet Fashion Awards (RCFA) bình chọn là ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới năm 2017 (Best Dressed International Star of the Year).