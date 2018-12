Ý nghĩa ẩn sau những hình xăm trên cơ thể sao Hollywood  

Dòng chữ "We will all laugh at gilded butterflies" là một câu thoại trong vở kịch Vua Lear của William Shakespeare. Hình xăm như lời nhắc nhở Megan Fox luôn là chính mình, không để bị mắc kẹt trong vẻ hào nhoáng và quyến rũ của Hollywood.