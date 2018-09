Blogger người Mỹ chia sẻ công thức detox bằng nước ép trong 3 ngày  

Lauryn Evarts là một beauty blogger nổi tiếng tại Mỹ. Cô là chủ nhân của chuyên trang The Skinny Confidental - nơi cô giới thiệu rất nhiều công thức làm đẹp, giảm cân và chăm sóc sức khoẻ. Năm 2014, Lauryn đã xuất bản cuốn sách 'The Skinny Confidential: A Babe's Sexy, Sassy Fitness and Lifestyle Guide', tổng hợp những điều cô tâm đắc nhất trong quá trình làm đẹp, giữ gìn vóc dáng.