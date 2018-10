7 sản phẩm làm đẹp \'ruột\' của các nữ thần mặt mộc xứ Hàn  

Trong chương trình "Get it beauty", Kim Ji Won tiết lộ cô không có thời gian để dưỡng da theo quy trình 10 bước như các cô gái khác. Mỹ nhân 9X gần như chỉ sử dụng một loại kem dưỡng đến từ nhãn hiệu Santa Maria Novella Idralia. Lý do Kim Ji Won thích sản phẩm này là vì nó có mùi hoa hồng nhẹ và thẩm thấu vào da nhanh.