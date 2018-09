Thí sinh Queen of the Spa diện trang phục truyền thống Hàn Quốc  

32 thí sinh đến từ 3 quốc gia sẽ chuẩn bị cho đêm thi chung kết vào ngày 12/4 tại Partyum, Gangnam, Seoul. Cuộc thi Queen of the Spa do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông.