Mẹo giảm cân hiệu quả cho từng kiểu béo bụng  

Bụng trống: Bụng to và tròn đều. Ngoài phần bụng, các vùng khác như tay, chân đều to, dù ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn rất khó giảm cân.

Nguyên nhân là do rối loạn chức năng tuyến giáp, việc sản xuất hormone thyroxine bị rối loạn khiến cho việc xử lý calo vào cơ thể cũng rối loạn theo. Bạn nên thăm khám bác sĩ để có chuẩn đoán chính xác và phương pháp điều trị kịp thời.