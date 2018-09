Hành trình 4 năm nuôi con của bà mẹ sinh tư  

Chị Tình nhập viện khi mang thai 32 tuần tuổi. Do sản phụ có dấu hiệu dọa sinh non, tiền sản giật nên các bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Bốn bé gái lần lượt được đưa ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg. Do sinh non tháng nên các cháu được chăm sóc đặc biệt tại khu hồi sức sơ sinh để chiếu đèn photobed chống vàng da và xông oxy mũi.