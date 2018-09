Vỏ độ iPhone 7 xuất hiện ở Hà Nội  

Apple được cho phải tới ngày 7/9 mới công bố iPhone thế hệ mới, có thể là iPhone 7 và 7 Plus. Nhưng những bộ vỏ để biến iPhone 6, 6 Plus hay 6S và 6S Plus trông như iPhone đời mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng gần hai triệu đồng. Các bộ vỏ độ này được thiết kế giống hệt như những gì thấy trong nhiều hình ảnh rò rỉ hay mô hình về iPhone 7 và 7 Plus thời gian qua. Linh kiện này có xuất xứ từ Trung Quốc, nơi đặt nhà máy chính sản xuất iPhone.