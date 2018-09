Bộ ba iPhone 7 cùng xuất hiện  

Trong khi hình ảnh thực tế về iPhone 7 xuất hiện nhiều thời gian gần đây thì hình ảnh của iPhone 7 Plus và iPhone 7 Pro còn hiếm thấy. iPhone 7 Plus được cho là phiên bản phóng to của iPhone 7 với màn hình tăng từ 4,7 lên 5,5 inch. Còn iPhone 7 Pro là model cao cấp nhất với camera kép và thêm chấu kết nối Smart Connector giống iPad Pro.