Ảnh HTC One M9 đầu tiên tại Việt Nam  

HTC One M9 có thiết kế tương tự như M8 với vỏ kim loại nguyên khối tuy nhiên máy được làm vuông vức hơn với 4 góc bo tròn nhẹ. Phần viền bằng kim loại được chế tạo mỏng hơn thế hệ trước làm cho màn hình của máy được làm lồi lên hẳn và gắn với vỏ máy bằng khớp nên One M9 dễ mở và sửa chữa hơn. Các cạnh viền của máy được cắt khá sắc tuy nhiên nhờ màn hình lồi lên nên cảm giác cầm One M9 tốt hơn trên M8.