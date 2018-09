6 mẫu ôtô đẹp nhất mọi thời đại  

2. Toyota 2000GT - Nhật Bản

2000GT đời 1967 được tạp chí Mỹ Road and Track ca ngợi là "một trong những chiếc xe tạo niềm vui và cảm hứng nhiều nhất" và so sánh với huyền thoại Porsche 911. Nhưng không may, vào những năm 60, khách hàng ở châu Âu và Mỹ lại từ chối chiếc GT tuyệt vời này. 2000GT còn thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản.