10 điểm nổi bật trên bộ đôi iPhone XS  

Kích thước tổng thể không thay đổi

Dù màn hình được nới rộng lên nhiều, tăng không gian hiển thị, kích thước của iPhone XS và XS Max không khác biệt so với iPhone 8 và 8 Plus. iPhone XS nhỏ bằng với iPhone X và iPhone 8. Trong khi đó, iPhone XS Max lớn bằng iPhone 8 Plus, cũng có độ mỏng 7,7 mm và trọng lượng 208 gram tương đương model thế hệ cũ.