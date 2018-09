2 kiểu trang điểm tiệc sáng và tối cho cô dâu U50  

1. Trang điểm ban ngày với son cam đào: Do có tuổi, da lão hóa nên gương mặt của phụ nữ trung niên thường khô, mất đi độ đàn hồi. Vì thế, phấn bột sẽ khó bám vào da hơn so với phấn nền dạng kem hoặc dạng lỏng. Do đó, lưu ý quan trọng là bạn nên thoa một lớp dưỡng ẩm trước khi phủ nền để tăng độ bám của phấn.