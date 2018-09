Phố đi bộ hồ Gươm - điểm đến mới ngày cuối tuần ở Hà Nội  

Phố Bà Triệu, Hàng Bài, Tràng Thi... được coi là tuyến đường lớn, huyết mạch dẫn vào khu phố đi bộ, cũng bị cấm đường. Tại các điểm cấm, rào chắn được lập lực lượng công an giao thông, công an phường, cảnh sát cơ động được tăng cường để đảm bảo an ninh, hướng dẫn người tham gia giao thông, tránh ùn tắc.