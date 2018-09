Những lưu ý về đi lại và ăn uống trên đảo Penang, Malaysia  

Hãy đến thăm Peranakan The Green Mansion (29, Church street) được trang tripadvisor đánh giá đứng 1/134 điều cần phải làm khi đến Penang. Giá vé 20 RM/người (khoảng 100.000 đồng/người) kèm hướng dẫn viên tiếng Anh, Trung. Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.



Giá vé vào cổng Cheong Fatt Tze the blue mansion (14 Leith street) rẻ hơn, 17 RM/người (khoảng 85.000 đồng/người) nhưng khu vực tham quan bị giới hạn để tránh làm phiền khách trú qua đêm. Ngoài ra, du khách muốn trải nghiệm tiệc trưa, tối, theo phong cách người Peranakan thì có thể tham khảo giá cả trên trang chính của The blue mansion.



Hai kiến trúc này thể hiện rõ nét nhất văn hóa của người Peranakan ở Malaysia. Đối với những ai mê văn hóa, lịch sử thì đây là điểm đến khá thú vị.