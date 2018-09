Những điểm đến đẹp nhưng chinh phục khó ở Mỹ  

Vườn quốc gia và khu bảo tồn Gates of the Arctic, Alaska, là một vùng đất rộng lớn được hình do sự xói mòn, tạo nên những thung lũng, sông, núi và hồ, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng ánh cực quang rực rỡ trong đêm vào mùa đông.