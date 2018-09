Những địa danh nổi tiếng London qua phim Love Actually  

8. Số 10 phố Downing là cơ quan làm việc của Thủ tướng Anh nhiều năm qua và nhân vật Thủ tướng David trong Love Actually đương nhiên cũng sẽ được "làm việc" ở đây. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, một căn phòng được xây dựng y hệt như nội thất cơ quan chính phủ để phục vụ cho việc quay phim.