Mẫu nam Next Top gợi ý hai điểm đến lãng mạn ở Chiangmai  

Đây là "góc sống ảo thần thánh" mà không ít hot blogger Thái Lan review trên Instagram, cũng chính là động lực khiến Quang Đại quyết định không bỏ lỡ Secret Garden khi khám phá Chiang Mai. Secret Super có một slogan kiểu có duyên mới ghé quán được: “Sorry we just open sometime” (Xin lỗi, thỉnh thoảng chúng tôi mới mở cửa). Anh chàng phải quay lại lần 2 do lần đầu đi vào ngày quán đóng cửa. Vì thế bạn có thể xem trước lịch online trên mạng để không bị "hớ".