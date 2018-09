Houtong - điểm đến dành cho kẻ cuồng mèo ở Đài Loan  

Houtong - ngôi làng nhỏ bên bờ sông Keelung thuộc quận Ruifang (Thụy Phương), thành phố Tân Bắc, cách Đài Bắc khoảng 1 tiếng đi xe ôtô, từng khá đông đúc nhờ có mỏ than lớn nhất Đài Loan. Vào những năm 1990, khi ngành than đi xuống thì nơi này dần trở nên vắng vẻ do công nhân bỏ về thành phố lớn kiếm việc, để lại ngôi làng buồn tẻ.