Fashionista khám phá \'thành phố truyện ngôn tình\'  

"Điểm đến nổi tiếng nhất, nhất định phải đến ở Thượng Hải là gì? Câu trả lời luôn luôn là: bến Thượng Hải. Ai cũng nghĩ như vậy nên nơi này luôn đông quá tải. Rấy may mà chúng tôi cũng cố chen được vài bức ảnh. Nhưng tôi khuyên bạn nên dừng lại ở đâu đó để ngắm hoàng hôn, ví dụ như các nhà hàng chẳng hạn. Chúng tôi đã ghé quá Mercato và Mr and Mrs The Bund 2 lần trong suốt chuyến đi, thực sự rất tuyệt", Kryz kể.