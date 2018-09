Cuộc sống của các geisha học việc ở Nhật Bản  

Trong cuốn sách ảnh mới phát hành với nhan đề "Secret Moments of Maikos: The Grace, Beauty and Mystery of Apprentice Geishas" (Những khoảnh khắc bí mật của các Maiko: Sự yêu kiều, sắc đẹp và bí ẩn của các nàng geisha học việc), nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe Marinig đã công bố 80 bức ảnh geisha, một loại hình nghệ thuật truyền thống có tuổi đời hơn 300 năm.